"Газпром" построит сеть трубопроводов в Боливии

Российский газовый монополист "Газпром" ведет переговоры с Боливией о создании системы газопроводов в этой стране. Об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев по итогам встречи в Кремле с главой Боливии Эво Моралесом, сообщает Би-би-си.

В ноябре прошлого года Медведев совершил масштабное турне по Латинской Америке. Ответные визиты в Россию за последние месяцы нанесли президенты Кубы и Венесуэлы Рауль Кастро и Уго Чавес.

Москва стремится вернуть былое влияние в регионе, где некоторые страны с приходом к власти в США Барака Обамы могут взять курс на сближение с Вашингтоном.

По итогам встречи в Кремле Медведев сообщил, что проект газового сотрудничества с Боливией является стратегическим и рассчитан на период до 2030 года.

"Речь идет о содействии нашим друзьям из Боливии в разработке углеводородов и строительстве газотранспортной системы. [...] подписаны соответствующие меморандумы с "Газпромом", который по сути уже выходит на практические дела", - сказал Медведев.

Моралес заявил, что Боливия признает роль России как мировой державы, и приветствовал "возвращение России в Латинскую Америку".

В результате переговоров Россия и Боливия заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В ноябре Моралес запретил американскому Управлению по борьбе с наркотиками продолжать работу в Боливии, обвинив его сотрудников в шпионаже.

Перед отъездом в Москву он сообщил, что намерен обсудить возможность закупки российских вертолетов, которые планируется применять при уничтожении полей коки, высаженной для производства кокаина.

В понедельник Медведев объявил, что "мы надеемся на то, что в самое ближайшее время будет начата реализация первого крупного контракта на поставку в Боливию российских вертолетов". О деталях контракта не сообщается.

Ранее пресс-секретарь Рособоронэкспорта Вячеслав Давиденко сказал агентству Интерфакс, что Боливия планировала приобрести в России транспортную модификацию многоцелевого вертолета Ми-17.

Индеец по крови, Эво Моралес стал первым президентом Боливии, который посетил Россию со времен установления дипломатических отношений двух стран в 1945 году.

"Я думаю, что индеец и не заслуживал такого приема в России, я вас очень благодарю за это. Я никогда не мог представить себе, что такая великая держава как Россия будет принимать меня, которого зачастую называют наркодельцом и террористом", - признался боливийский президент.

"До этого никогда руководитель Боливии не посещал Российскую Федерацию, как и Советский Союз, поэтому, я думаю, что в результате этого визита возникнет новая конфигурация отношений", - сказал Медведев.