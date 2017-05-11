Нефть дорожает на данных о сокращении ее запасов в США

Стоимость нефти снижается утром в четверг, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные статистики по снижению запасов "черного золота" в США, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 07:11 стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до 50,46 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,55% - до 47,59 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 5 мая, снизились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1% - до 522,5 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель уменьшился на 1,786 миллиона баррелей, или на 0,33%, до 526,014 миллиона баррелей.

"Данные статистики (по запасам нефти в США - ред.) предполагают, что потребление (нефти - ред.) остается устойчивым", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

В то же время, трейдеры отмечают, что избыток предложения на рынке нефти все еще остается значительным. "Избыток (предложения - ред.) все еще остается большим и, вероятно, его будет сложно снизить из-за восстановления добычи в Ливии и Нигерии", - приводит газета мнение аналитика SCI International Гао Цзяна (Gao Jian).