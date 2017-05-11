В Украине еще на месяц продлили чрезвычайное положение в энергетике

Кабинет министров Украины еще на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

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"Нужно продолжать чрезвычайные меры, потому что мы должны принимать оперативные управленческие решения, поэтому они и называются - чрезвычайные меры. Мы управляем сегодня системой в внештатном режиме, к огромному сожалению, но я об этом говорил и три, и четыре месяца назад – и это испытание мы пройдем, кто бы нам как не мешал", - сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе этого года блокадой поставок в Украину антрацита с не подконтрольных украинским властям территорий. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.