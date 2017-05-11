"Нафтогаз" vs "Газпром": решения Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа ожидают до конца мая

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает до конца мая получить решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице Facebook.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж: "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 миллиардов

«Теперь мы ожидаем решение арбитражного трибунала по контракту на поставку газа в мае. Задержка, очевидно, связана с тем, что трибуналу потребовалось больше времени для принятия решения», - написал Витренко.

При этом он добавил, что остальные детали сообщить не может.

Как сообщал УНИАН, согласно финансовому отчету «Нафтогаза» за 2016 год, госхолдинг ожидал конечного срока вынесения решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа – 30 апреля 2017 года, а по транзитному договору – 30 июня 2017 года.

Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Ранее сообщалось, что результаты иска по контракту на закупку газа ожидаются в апреле 2017 года.

7 апреля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что последняя информация о возможном решении, которое вскоре будет принято в Стокгольмском арбитраже в рамках иска «Нафтогаза» по контракту на закупку газа, является оптимистичной для Украины. Также он добавил, что в «Газпроме» на сегодня уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.

Согласно финотчету «Нафтогаза» за 2016 год, НАК требует от «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по контракту купли-продажи газа 17,9 млрд долл., в то время как исковые требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют 45,7 млрд долл.