КМУ - за мораторий на отключение от энергоснабжения ряда объектов

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины запретить отключение от энергоснабжения военных частей, ядерных установок и медучреждений.

Об этом сказано в законопроекте, поданном Кабмином в ВРУ, которым предлагается внести изменения в ст. 24 Закона Украины «Об электроэнергетике» (рег. № 4064).

Правительство в частности предлагает запретить отключение от электроснабжения военных частей Вооруженных Сил Украины, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами. Перечень таких объектов и военных частей предлагается утвердить отдельным решением Кабмина.

Также правительство предлагает запретить отключение от энергоснабжения роддомов, детских домов, реанимационных отделений медицинских заведений, криминально-исполнительных учреждений закрытого типа.