Latvijas gаze: Nord Stream надо построить побыстрее

Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) из России в Германию следует проложить как можно быстрее, чтобы в Европе была стабильность с поставками природного газа, сказал председатель правления газораспределительной компании Latvijas gаze (LG) Адриан Давис (Adrians Dаvis) в интервью интернет-порталу деловой информации Baltic Business Service .

"Трубопровод Nord Stream несомненно надо построить, чтобы в Европе была некоторая стабильность. В свою очередь Nabucco можно строить постепенно, потому что на это потребуется много лет", - считает он.

А. Давис подчеркнул, что построить Nord Stream надо как можно скорее, и необходимость в этом доказали недавние события на Украине, когда "Газпром" прекратил поставки газа в Европу через эту страну.

"Все понимают, что ситуация с Украиной не изменится в следующем году. Она повторится. Может быть не так остро, но повторится, потому что Украина уже сейчас должна России за газ. Она не способна платить такую цену, как в Европе и не способна заплатить даже ту цену, которую назначила Россия, то есть, на 20% более низкую, чем Европе. Экономическая ситуация на Украине просто катастрофическая. Украина не сможет выкарабкаться из этого за год или два", - констатировал он.

Строительство газопровода Nord Stream началось в декабре 2005 года. Начальная пропускная способность газопровода планируется в 27,5 млрд кубометров газа, а к 2012 году ее планируется довести до 55 млрд кубометров в год.

LG занимается закупкой, транспортировкой, хранением и распределением природного газа. Акции LG котируются по официальному списку биржи NASDAQ OMX Riga. Крупнейшими акционерами компании являются E.ON Ruhrgas, "Газпром" и Itera Latvija.