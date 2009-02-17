Китайский банк предоставит Роснефти и Транснефти 25 млрд.долл

Банк развития Китая подписал соглашение с Роснефтью и Транснефтью о кредитах в размере $25 миллиардов, сказал Рейтер источник, близкий к переговорам.

По его словам, стороны также парафировали соглашение о строительстве ветки от Восточного нефтепровода в сторону Китая.

Он добавил, что в Пекине находятся вице-премьер российского правительства Игорь Сечин, министр энергетики Сергей Шматко, а также главы Роснефти и Транснефти. Он не смог уточнить условия кредита.

Представители компаний от комментариев отказались.

Переговоры о кредите в размере $15 миллиардов для Роснефти и $10 миллиардов для Транснефти идут с осени прошлого года, несколько раз они откладывались из-за ряда разногласий.

В октябре стороны предварительно договорились о ежегодных поставках до 15 миллионов тонн нефти в Китай в течение 20 лет по специальной ветке нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и обсуждали возможность кредитования Китаем Роснефти и Транснефти.

В понедельник Сечин сказал журналистам, что ожидает "положительных" результатов от поездки в Пекин.