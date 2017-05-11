Спорный европейский газовый проект России снова подвергся яростной критике - Foreign Policy

Спорный российский энергетический проект в Европе пережил целый ряд политических и правовых барьеров. Но теперь "Северный поток 2", предназначенный для транспортировки природного газа из России в Германию, столкнулся с еще одной потенциальной проблемой. И на этот раз дело не в геополитике или загадочных законах Европейского Союза, а во влиянии трубопровода на российский заповедник.

Об этом пишет Робби Греймер в статье "Спорный европейский газовый проект России снова подвергся яростной критике", опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

Трубопровод начинается в Кургальском заповеднике в Ленинградской области на западе России. Но строительство в заповедниках нарушает российские местные и национальные законы, и противоречит Хельсинкским конвенциям 1992 года, защищающим Балтийское море, и Рамсарской конвенции 1971 года, защищающей водно-болотные угодья. Коалиция "Чистая Балтика", группа по защите окружающей среды, беспокоится, что трубопровод будет проходить по "маршруту, наиболее вредному для окружающей среды".

Возможно, Россию это и не остановит – но это может стать проблемой для некоторых скандинавских стран, через воды которых должен проходить трубопровод. Если Финляндия, Швеция и Дания будут продвигать этот проект, говорят эксперты по экологии, то они сознательно нарушат международные природоохранные конвенции.

"Северные страны не хотят политизировать процедуру выдачи разрешений, но когда они столкнутся с доказательствами нарушений экологических конвенций, им придется учитывать это", - сказал Сийбрен де Йонг из Гаагского центра стратегических исследований.

"Северный поток 2", запланированный преемник аналогичного трубопровода, открытого в 2011 году, оказался в центре масштабной политической борьбы, ведущей к расколу европейского единства. Страны Восточной Европы, особенно Украина, Польша и страны Балтии, обеспокоены тем, что проект просто удвоит хватку Москвы на европейском рынке поставок энергоресурсов. В прошлом Москва использовала эти рычаги, чтобы запугать своих соседей. Представители ЕС заявили, что проект нанесет ущерб Украине, и противоречит планам Брюсселя по диверсификации источников энергии.

Между тем, страны Западной Европы, особенно Германия, открыты к проекту, который они рассматривают как исключительно коммерческое предприятие, и несколько западноевропейских энергетических компаний готовы предоставить миллиарды долларов, чтобы сделать трубопровод реальностью. Дискуссию усугубляет и вопрос необходимости дополнительного трубопровода. Первоначальный газопровод "Северный поток" не используется на полную мощность, а европейский спрос на природный газ довольно вялый. Тем временем, появляются новые источники природного газа для Европы, в том числе экспорт сжиженного природного газа из таких стран, как Катар и США.

"Газпром", российский газовый гигант, говорит, что цели проекта исключительно коммерческие – он будет поставлять большие объемы доступного газа прямо в сердце Европы – и отрицает предположения о том, что за деловыми сделками стоит какая-либо подлая политическая игра. Но проект прекрасно согласуется с объявленными "Газпромом" планами обхода Украины, поскольку российский газ будут поставлять на запад, в Европу, по новому транзитному маршруту.

До сих пор экологические проблемы не оказывались в центре внимания в геополитических спорах, но отношение к ним подчеркивает, насколько политическим стал проект, и как некоторые члены ЕС могут оказаться в неудобном положении, если они сознательно нарушат природоохранные законы, чтобы продвинуть проект.

Greenpeace Россия пообещали изо всех сил бороться с этим проектом, но они заявили, что их игнорируют даже члены ЕС. "Они проигнорировали наши предупреждения об этой проблеме", - сказал FP Михаил Крейндлин из Greenpeace Россия по внешней политике. "Проект незаконен, не только в соответствии с российским законодательством, но и с международным правом".

Эксперты по окружающей среде и энергетике в Северной Европе возмущены не только тем, что проект затронет заповедник. Обеспокоенность также вызвана оценкой воздействия проекта на окружающую среду, технические исследования должны измерить площадь основных строительных проектов, прежде чем они начнутся. Все правительства, участвующие в проекте, и консорциум, ответственный за "Северный поток 2", полагаются на оценку, проводимую научными консультантами из Ramboll Group.

Ramboll Group представили оптимистичную картину, заявив, что проект будет иметь минимальное воздействие на окружающую среду, в основном, на этапе строительства. Но следует сделать оговорку: "Газпром", через "Северный поток 2", профинансировал экологическую оценку компании Ramboll Group.

Представитель Шведского Агентства по охране окружающей среды сообщил FP, что финансирование экологической оценки – это обычная практика для разработчиков, а правительственные органы пересматривают их и делают собственные выводы, но только для своей национальной территории. Это означает, что "Газпром" является единственной стороной в проекте, которая заказала оценку для полного проекта.

"Это вызывает много вопросов", - сказал Микаил Дуркин, исполнительный секретарь коалиции "Чистая Балтика". "Кто теперь может быть независимым судьей?"

"Северный поток 2" опубликовали оценку в апреле, у правительств и неправительственных организаций есть время до июня, чтобы высказать свое мнение, прежде чем правительство России примет окончательное решение о том, следует ли продвигать этот проект. Эксперты говорят, что этого времени не хватит, чтобы провести полное исследование или критический анализ отчета на 765 страниц.

"Сроки просто поражают", - сказала Анке Шмидт-Фельцманн, эксперт по региону Балтийского моря из Шведского института международных отношений, который 2 мая проводил брифинг в Стокгольме. "У всех участников будет совсем мало времени на ответ. Это просто нечестная игра", - сказала она FP.

Эксперты нашли то, что сами назвали большими дырами в отчете по влиянию на экологию. В нем утверждается, что выбранный маршрут – лучший вариант для минимизации ущерба окружающей среде – даже несмотря на то, что он будет проходить через заповедник и другие сложные районы. Это утверждение "было основано либо на сфальсифицированных, неполных, либо просто проигнорированных научных данных", - говорится в докладе CCB.

Ramboll Group не ответила на запрос FP о комментариях.

И хотя запланированный срок эксплуатации трубопровода составляет 50 лет и истечет в 2070 году, оценка измеряет влияние только до 2035 года, что вызывает дополнительные опасения.

"Когда вы более подробно рассмотрите мелкие детали на сотнях и сотнях страниц файлов, то обнаружите в документах много пробелов и сомнительных предположений", - сказала Шмидт-Фельцманн. "Я считаю, это ужасно".

Критика не встревожила "Северный поток 2", который хвастался в Twitter тем, что "не оказывает никакого воздействия на окружающую среду" своим масштабным газопроводом в Балтийском море.

Представитель "Северного потока 2" рассказал FP, что "проект был выбран на основе оценки имеющихся альтернатив и был оптимизирован после рассмотрения обширных данных экологических исследований, полученных специально для проекта, как для берегового, так и для морского отделений трубопровода".

Проект "Северный поток 2" будет реализован в соответствии с применимым законодательством", - добавил представитель.

В любом случае, спонсоры трубопровода не ждут абсолютного одобрения, чтобы начать работу. Регулирующие органы в Швеции и Финляндии еще не утвердили разрешения на проект, но строительство и работа уже начались. К примеру, в марте, "Северный поток 2" объявил о начале подготовки труб для проекта в Финляндии. 2 мая было объявлено о крупной сделке со шведской компанией. (Эти шаги были предприняты спустя несколько месяцев после того, как министры иностранных дел и обороны Швеции совместно предупредили, что "Северный поток 2" представляет реальную угрозу для национальной безопасности Швеции).

"Это настоящее лицемерие", - сказал Дуркин из коалиции "Чистая Балтика". "Вы утверждаете, что вы открыты и работаете в соответствии с международными экологическими стандартами, но вы начали проект еще до появления любых отзывов".

Эксперты и экологические наблюдатели спокойны, хотя знают, что им предстоит тяжелая борьба с геополитическими силами, стоящими за проектом.

"Страны Северной Европы действительно серьезно относятся к вопросам охраны окружающей среды", - сказал Тим Борсма, эксперт Центра по глобальной энергетической политике Колумбийского университета. Но поскольку предшественник проекта, "Северный поток 1", был одобрен, несмотря на опасения, связанные с экологией, этот вопрос, вероятно, не станет преградой для его преемника, сказал он FP.

Тем временем, экологические группы надеются оказать давление на "Северный поток 2", чтобы, по крайней мере, убрать проект из заповедников. Как сообщают экологические наблюдатели, в России законодатели перекраивают границы Кургальского природного заповедника вблизи начальной точки трубопровода, чтобы попытаться обойти экологические ограничения.

Несмотря на то, что "Северный поток 2" уже получил финансирование от пяти европейских энергетических компаний на сумму примерно в 5 миллиардов долларов, по сообщениям, он ищет дополнительные средства у Международной финансовой корпорации Всемирного банка (World Bank Group). Но Всемирный банк имеет свои строгие экологические стандарты при выдаче средств.

Коалиция "Чистая Балтика" и другие группы планируют обратиться к подразделению Всемирного банка, с просьбой отложить или перенести проект, но надежды невелики.

"Многие участники проекта говорят: "ну, русские и немцы хотят этого. Кто мы, маленькие люди, такие, чтобы останавливать это?", - сказала Шмидт-Фельцман. "Есть дела поважнее, и если они действительно этого захотят, они это сделают".