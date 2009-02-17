Президент критикует тарифную политику в электроэнергетике

Следующей проблемой нашей атомной энергетики «стала несовершенная тарифная политика в области электроэнергетики». Об этом заявил Президент Украины Виктор Ющенко в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам развития атомной энергетики, которое проходит на Хмельницкой АЭС, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Не имея тарифа, не имея окупаемости, мы рубим сук под одной из самых перспективных отраслей энергетики», - сказал он, добавив, что тарифы, установленные «Энергоатому», не позволяют выполнять производственную программу предприятий отрасли. Президент напомнил, что постановлением НКРЭ от 25.12.08 для «Энергоатома» на 2009 год установлен тариф на отпуск электроэнергии, которая производится на АЭС, в размере 13,77 коп./кВт/ч. «Такой уровень тарифа не позволит выполнять производственную программу предприятия в текущем году. Это не тариф перспективы», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул: отсутствие у власти четко сформулированной и жестко реализуемой стратегии развития ядерно-энергетического комплекса затягивает сроки создания новых мощностей для замены тех, которые выбывают из эксплуатации.

Кардинальное решение проблемы надежного энергоснабжения Украины возможно только путем сооружения новых энергоблоков, подчеркнул Президент.

Кроме того, глава государства напомнил: украинская атомная энергетика в наследство от СССР получила высокий уровень зависимости от России, особенно в сфере обеспечения отечественных АЭС ядерным топливом и переработки отработанного ядерного топлива. В этом контексте В.Ющенко отметил необходимость решения проблемы зависимости от одного поставщика. Он также напомнил, что проблемы энергобезопасности были рассмотрены на последнем заседании СНБО - речь шла, в частности, о создании стратегического запаса ядерного топлива.

В то же время, отметил В.Ющенко, наша страна имеет достаточные залежи урана и циркония, а производственный и научно-технический потенциал отечественных предприятий атомно-промышленного комплекса - при условии соответствующей финансовой поддержки - позволяет обеспечить необходимые темпы развития основных элементов ядерного топливного цикла.

В своем выступлении Президент также затронул вопрос использования отработанного ядерного топлива. Большинство ядерных государств, сказал он, сегодня идут по пути хранения отходов ядерного топлива до момента, когда его регенерация станет экономически выгодной - и создание парка реакторов на быстрых нейтронах позволит замкнуть ядерный топливный цикл. Украине также необходимо применить «отложенный вариант», убежден глава государства. «Мы обязаны подумать над более рациональным использованием ресурса», - сказал В.Ющенко.