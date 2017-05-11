"Укртранснафта" и венгерская MOL согласовали технические условия транспортировки нефти

Государственная компания – оператор нефтетранспортной системы Украины «Укртранснафта» и венгерский нефтегазовый холдинг MOL согласовали технические условия эксплуатации ответвления нефтепровода «Дружба» в Венгрию (с подводным переходом через реку Тиса), утвердив соответствующую инструкцию с целью обеспечения надежных поставок нефти, сообщила пресс-служба «Укртранснафты».

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Согласно сообщению, генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и директор по эксплуатации нефтепроводов MOL Ференц Петерфалви во время встречи во Львове подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов.

Документом, в частности, определен порядок скоординированных действий обеих сторон по обеспечению безаварийной работы магистрального нефтепровода и всех его сооружений: проведение периодической внутритрубной диагностики, ремонтных работ и т.д.

Инструкция также закрепляет порядок обмена оперативной информацией по вопросам учета нефти и координации технологических режимов перекачки нефти и их изменений.

В компании напомнили, что объем транспортировки на пункт сдачи нефти «Фенешлитке» (Венгрия) в 2016 году составил 4,7 млн тонн. За январь-апрель 2017 года в этом направлении было транспортировано 1,5 млн тонн нефти.

Как сообщал УНИАН, «Укртранснафта» в январе-апреле увеличила транспортировку нефти на 10% – до 5 млн тонн.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.