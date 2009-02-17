АМК усмотрел нарушения на рынке нефтепродуктов

Антимонопольный комитет Украины усматривает нарушения конкурентного законодательства на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге после совещания у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Антимонопольный комитет расследует дела в отношении рынков бензинов и дизельного топлива. Мы усматриваем признаки нарушений конкурентного законодательства», - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он также сообщил, что по окончании расследования виновные конкретные субъекты хозяйствования будут наказаны.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, который также участвовал в брифинге, отметил, что в Украине динамика снижения оптовых и розничных цен на нефтепродукты не соответствует тенденциям мирового рынка.

«К сожалению, наша динамика по снижению цен, - а вы знаете, что цены на нефть в мире снижаются... - наша динамика отстает от среднеевропейской», - сказал Ю.ПРОДАН. Он отметил, что, к примеру, если сравнить цены января 2008 и 2009 годов, то в Европе цены на бензин А-95 снизились более чем на 51%, а в Украине лишь на 35%, по дизельному топливу: в Европе на 46,5%, в Украине – на 31%.

Высказывая свое мнение о том, какими цены на нефтепродукты должны быть в Украине, Ю.ПРОДАН заявил, что считает оптимальным их снижение на 0,6 – 1 грн.

Напомним, в 2008 году органы АМК рассмотрели свыше 30 дел о нарушении нефтетрейдерами конкурентного законодательства. В целом к ответственности было привлечено свыше 300 операторов, которые работают как на региональных, так и на общегосударственных рынках топлива. Среди таких - ЗАО «ЛИНИК» и ЗАО «Укртатнафта», которые за монопольные злоупотребления с ценами на нефтепродукты были оштрафованы на 500 тыс. грн. и 300 тыс. грн., соответственно.

23 декабря 2008 г. Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело по факту резкого роста цен на светлые нефтепродукты. Данное расследование коснется как общегосударственного, так и региональных рынков топлива.