КС отказал Ющенко в рассмотрении дела по Vanko

Конституционный Суд отказал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в рассмотрении дела по его конституционному представлению по поводу остановки действия распоряжения Кабинета Министров № 740 от 21 мая 2008 года “О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией “Венко Интернешнл Лимитед” о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря”.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

По информации управления, Конституционный Суд Украины постановлением № 6-уп от 10 февраля прекратил конституционное производство по делу, учитывая нарушения Президентом Украины пункта 2 статьи 45 Закона “О Конституционном Суде Украины”, то есть из-за несоответствия конституционного представления требованиям, предусмотренным Конституцией, Законом “О Конституционном Суде Украины”.

Принимая во внимание то, что Конституционным Судом прекращено производство по данному делу, возобновляется действие распоряжения Кабинета Министров № 740 от 21 мая 2008 года “О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией “Венко Интернешнл Лимитед” о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря”.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года году Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая 2008 года Кабинет Министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по поводу конфликта по СРП.

28 июля В.ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая 2008 года.