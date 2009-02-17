Кабмин отменил лицензирование экспорта мазута
18:42, 17 февраля 2009Энергетика
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Газа уже хватает
Кабинет Министров Украины отменил свое январское решение о введении временного лицензирования экспорта мазута.
Об этом сказано в постановлении Кабмина от 11 февраля №91, текст которого обнародован на правительственном портале.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Как сообщал УНИАН, 9 января т.г., в разгар газового конфликта, Кабинет Министров принял решение о введении лицензирования экспорта мазута до 1 мая 2009 года. Таким образом правительство пыталось избежать дефицита топочных мазутов на внутреннем рынке в связи с резким ростом его потребления энергогенерирующими компаниями.
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