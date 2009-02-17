Cовет директоров «Газпрома» состоится 24 февраля
18:50, 17 февраля 2009Энергетика
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Рассчеты с "Нафтогазом"
24 февраля состоится очередное заседание Совета директоров ОАО «Газпром».
Как сообщает Управление информации ОАО «Газпром», на заседании планируется обсудить следующие вопросы:
- о состоянии договорной кампании по обеспечению реализации инвестиционной программы ОАО «Газпром» на 2009 год;
- о состоянии расчетов за природный газ со стороны хозяйствующих субъектов Украины и стратегии ОАО «Газпром» в отношениях с НАК «Нафтогаз Украины»
- об участии ОАО «Газпром» в разработке шельфовых месторождений;
- информация о ходе реализации основных принципов финансовой стратегии ОАО «Газпром» в условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках.
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