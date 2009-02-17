Украина может увеличить экспорт зерна в феврале на 10%

Украина в феврале может экспортировать около 1,7 миллиона тонн зерна, что на 10% больше, чем в январе, прогнозируют эксперты Украинской Аграрной Конфедерации (УАК).

Как сообщила пресс-служба УАК, на сегодняшний день экспорт украинского зерна в феврале составляет около одного миллиона тонн, в том числе более 400 тысяч тонн фуражной пшеницы, около 200 тысяч тонн ячменя и 300 тысяч тонн кукурузы. Кроме того, было отгружено на экспорт 150 тысяч тонн масличных культур, в том числе, 110 тысяч тонн семян подсолнечника.

Экспорт подсолнечника из Украины, общие объемы которого, несмотря на экспортную пошлину в 13%, в текущем году уже составляют около 300 тысяч тонн, привлекает к себе сейчас особое внимание, так как поддерживает рост цен на эту культуру на Украине, отмечают эксперты УАК. В настоящее время несколькими украинскими компаниями особенно активно подсолнечник отгружается в Пакистан в рамках общего объёма 230 тысяч тонн, подлежащего поставке по итогам недавнего тендера.

Как сообщалось ранее, УАК прогнозировала экспорт зерна из Украины в январе 2009 года на уровне около 1,6 млн. тонн, с них - более 700 тыс. тонн пшеницы. .