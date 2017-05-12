На Трипольской ТЭС, которую остановили в начале апреля, запустили один блок ради "Евровидения"

Крупная энергогенерирующая компания «Центрэнерго», по указанию диспетчера объединённой энергосистемы «Укрэнерго», запустила в работу второй блок Трипольской ТЭС, которая была остановлена в начале апреля для накопления запасов дефицитного угля антрацитовой группы. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба компании.

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«На втором блоке Трипольской ТЭС с 10 мая заработал один из двух корпусов», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что блок будет работать столько времени, сколько это будет определено согласно графику диспетчера («Укрэнерго»).

Согласно информации, опубликованной на странице Трипольской ТЭС в соцсети Facebook, второй блок был запущен для более надежного энергоснабжения Киевского энергоузла на время проведения конкурса «Евровидение 2017». Также отмечается, что энергетики «Центрэнерго» осуществляли «подъем станции с нуля» впервые с момента ее запуска в 1969 году.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на 12 мая на складах Трипольской ТЭС находится 39,1 тыс. тонн антрацита, при норме накопления 43,9 тыс. тонн. Также в министерстве сообщили, что суточный расход угля на станции составляет 1-1,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2017 года Кабинет министров Украины принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления тепловой генерацией дефицитного угля антрацитовой группы для обеспечения стабильности работы энергосистемы страны. Дефицит этого угля возник в результате остановки грузооборота с временно оккупированными территориями Донбасса, где он добывается.

В апреле «Центрэнерго» приостановило работу своих теплоэлектростанций для накопления запасов топлива. 5 апреля была остановлена работа Трипольской ТЭС, все блоки которой работают только на антраците.

Справка УНИАН. Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.