Оператор оптового рынка электроэнергии Украины хочет взять в долг 2,4 миллиарда гривень

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, намерено привлечь у государственного «Ощадбанк» две возобновляемые кредитные линии на общую сумму 2,4 млрд грн, с целью предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

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Об этом говорится в сообщении компании в электронной системе госзакупок Prozorro.

Согласно сообщению, компания намерена привлечь две кредитные линии лимитом 1,4 млрд грн и 1 млрд грн. Срок пользования линиями: в течение года, начиная с мая (июня). Конечный срок подачи тендерных предложений: 17 мая 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2017 года «Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» возобновляемую кредитную линию на сумму 1 млрд грн с целью предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Энергорынок» выполняет функции оптового поставщика и оператора рынка электроэнергии, распорядителя системы расчетов и денег на рынке электроэнергии. Также предприятие является главным оператором системы коммерческого учета электроэнергии.