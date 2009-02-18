В России открыт первый завод по производству СПГ

Церемония открытия первого в России завода по производству сжиженного природного газа состоялась в среду на Сахалине, передает корреспондент РИА Новости.

Запуск предприятия был ознаменован нажатием символической кнопки главами компаний-акционеров проекта - "Газпрома" Алексей Миллера, Royal Dutch/Shell Йерун ван дер Вир, Mitsui Шое Уцуда и Mitsubishi Йорихико Коджима.

Завод по производству СПГ будет перерабатывать газ, добываемый в рамках международного проекта "Сахалин-2". Годовая мощность завода - 9,6 миллиона тонн голубого топлива. Компании Японии, США и Республики Корея уже раскупили большую часть этого газа на 25 лет вперед. Для транспортировки сжиженного газа с завода будут использоваться танкеры, вмещающие от 18 до 145 тысяч кубометров газа.

В церемонии открытия завода приняли участие президент РФ Дмитрий Медведев, а также представители зарубежных стран, компании которых заняты в реализации проекта. Японию представлял премьер-министр Таро Асо, Великобританию - герцог Йоркский принц Эндрю, Нидерланды - министр экономики Мария ван дер Хувен.

Принц Йоркский, в частности, отметил, что этот проект позволит в дальнейшем обеспечивать мировую потребность в поставках газа, и Великобритания рассматривают Россию, "как достаточно надежного поставщика энергоресурсов".

В свою очередь министр экономики Нидерландов Мария ван дер Хувен сказала, что с открытием данного завода Россия получает новые возможности в поставках энергоресурсов, которые станут для нее в будущем "серьезным козырем".

"Мы ожидаем, что этот завод даст возможность в будущем решить многие проблемы, в том числе со спросом", - сказала она.

Министр выразила уверенность, что экономика будет вновь расти, как и цены в энергетике.

Проект "Сахалин-2" реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного с Российской Федерацией в 1994 году. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50% плюс одна акция), Royal Dutch/Shell (27,5%) и японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Компания Sakhalin Energy является оператором проекта.

Общая стоимость "Сахалина-2" составляет около 20 миллиардов долларов. В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа.