Распоряжение правительства по «Венко» не возобновлено

В Секретариате Президента утверждают, что действие распоряжения правительства о прекращении соглашения с «Венко» о распределении углеводородов с шельфа Черного моря не возобновлено.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Президента Украины, размещенном на официальном сайте главы государства.

В пресс-службе Президента напоминают, что Конституционный Суд Украины на своем пленарном заседании 10 февраля 2009 года вынес решение под №6-уп/2009 о прекращении конституционного производства по делу по конституционному представлению главы государства о соответствии Конституции (конституционности) распоряжения Кабинета Министров «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря» от 21 мая 2008 года №740-р. Это дело рассматривалось на пленарных заседаниях Конституционным Судом с 9 декабря 2008 года.

При этом они обращают особое внимание на то, в решении речь не идет об отказе Президенту Украины в открытии конституционного производства, как об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров. В СП напоминают, что в соответствии с частью шестой статьи 52 Закона «О Кабинете Министров Украины» лишь вынесение Конституционным Судом постановления об отказе в открытии производства по делу по конституционному представлению Президента о соответствии Конституции акта Кабинета Министров или признании акта Кабинета Министров не соответствующим Конституции, возобновляет действие настоящего акта, чего не произошло.

«По этому поводу есть основания указать на необоснованность такого вывода управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров. В который раз источники правительства пытаются выдать желаемое за действительное, искажая правовые нормы”, - говорится в разъяснении.

В то же время, УНИАН пока не смог получить комментарий от Конституционного Суда или специалистов конституционного права о правовых последствиях решения КС о прекращении производства по делу.