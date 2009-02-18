Еврокомиссия готовит ответ Тимошенко

Еврокомиссия готовит ответ премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО на просьбу оценить газовые контракты с Россией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЭСПУНИ.

«Я могу подтвердить, что Президент Еврокомиссии получил письмо от премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и готовит ответ», - сказал он.

Представитель Еврокомиссии не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Ю.ТИМОШЕНКО передала представителю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Пинту ТЕЙШЕРУ обращение в Еврокомиссию с просьбой дать экспертную оценку газовым контрактам, подписанным НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 19 января этого года.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что о возможности проведения такой экспертизы она говорила 7 февраля в Мюнхене с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ. Премьер-министр отметила, что у нее нет сомнений в качестве подписанных документов, однако, учитывая, что качество документов активно критикуется в Украине, «нужно дать возможность перепроверить настоящие документы».

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 дол. за тыс. куб.м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года – 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет меняться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб.м. С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.