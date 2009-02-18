СП: действие распоряжения Кабмина по Vanco не возобновлено

Киев. 17 февраля. УНИАН. В Секретариате Президента утверждают, что действие распоряжения правительства о прекращении соглашения с «Венко» о распределении углеводородов с шельфа Черного моря не возобновлено.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Президента Украины, размещенном на официальном сайте главы государства.

В пресс-службе Президента напоминают, что Конституционный Суд Украины на своем пленарном заседании 10 февраля 2009 года вынес Решение под №6-уп/2009 о прекращении конституционного производства по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) Распоряжения Кабинета Министров Украины «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря» от 21 мая 2008 года №740-р. Это дело рассматривалось на пленарных заседаниях Конституционным Судом Украины с 9 декабря 2008 года.

При этом они обращают особое внимание на то, в решении речь не идет об отказе Президенту Украины в открытии конституционного производства, как об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Украины. В СП напоминают, что в соответствии с частью шестой статьи 52 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» лишь вынесение Конституционным Судом Украины постановления об отказе в открытии производства по делу по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины акта Кабинета Министров Украины или признании акта Кабинета Министров Украины не соответствующим Конституции Украины, возобновляет действие настоящего акта, чего не произошло.

«По этому поводу есть основания указать на необоснованность такого вывода «управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины». В который раз источники правительства пытаются выдать желаемое за действительное, искажая правовые нормы”, - говорится в разъяснении.

В то же время, УНИАН пока не смог получить комментарий от Конституционного Суда или специалистов конституционного права о правовых последствиях решения КС о прекращении производства по делу.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года году Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая 2008 года Кабинет Министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по поводу конфликта по СРП.

28 июля В.ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая 2008 года.