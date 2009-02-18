Япония будет получать с “Сахалина-2” 7% СПГ

Поставки сжиженного природного газа с проекта "Сахалин-2" займут 7,2% в импорте Японией этого вида топлива, сообщил сегодня японский премьер-министр Таро Асо на церемонии запуска завода по производству СПГ на Сахалине, сообщает РИА Новости..

По его словам, "Сахалин-2" является историческим проектом в сфере энергетики и позволит диверсифицировать поставки энергоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что укрепит основу их развития. "7,2% импорта СПГ в Японии придется на "Сахалин-2". Иметь поставки энергоресурсов в такой близости было многолетней мечтой Японии", - сказал премьер.

Асо отметил, что реализация проекта является продолжением процесса интеграции России в АТР.

"Я с самого начала работы на этом посту утверждал необходимость построения отношений с Россией как с важным партнером АТР", - сказал он.

Премьер добавил, что Япония развивает сотрудничество с Россией в таких областях, как освоение природных ресурсов, железнодорожный транспорт и информационные технологии.