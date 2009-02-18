Nabucco не сможет заменить российский газ

Проект Nabucco, предусматривающий строительство газопровода из Прикаспийского региона в Турцию и далее в Европу, "не является панацеей от всех бед" и не сможет заменить собой российский газ. Это признал во вторник в беседе с ИТАР-ТАСС находящийся в Вашингтоне посол по вопросам энергетической безопасности председательствующей в ЕС Чехии Вацлав Бартушка.

"Nabucco - хороший дополнительный источник (энергоресурсов), однако он не может заменить собой российский газ", - сказал чешский дипломат.

Стоимость проекта Nabucco, который разрабатывается совместными усилиями нефтегазовых концернов Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, оценивается в 7,9 млрд евро. Проект предполагает перекачивать по новому трубопроводу до 30 млрд кубометров газа ежегодно, однако обеспечить такое количество топлива будет непросто, так как основные объемы газа, добываемого в регионе, уже "расписаны" по долгосрочным контрактам на много лет вперед. Замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявил недавно, что его компания "не считает Nabucco конкурентом", поскольку российские поставки газа многократно превосходят мощность этого трубопровода, а потребности Европы в газе будут только расти.

Напомнив о январском газовом конфликте между Россией и Украиной, посол по вопросам энергобезопасности председательствующей в ЕС Чехии высказал убеждение, что в его основе лежал чисто финансовый вопрос, а не какие-то геополитические интересы. И если, по его словам, нынешней весной ситуация вновь повторится, то только из-за неспособности Киева платить за поставляемое ему российское топливо. "У Украины, похоже, недостаточно денег, чтобы платить за газ", - заметил В.Бартушка. В связи с этим он напомнил, что во время январского кризиса председательствующая в ЕС Чехия с самого начала заявила, что не хочет выступать в роли арбитра и возлагать вину за происшедшее на ту или другую сторону.

"Москва хотела бы, чтобы ЕС в этом споре встал на ее сторону, а Украина, в свою очередь, рассчитывала на повторение ситуации 2006 года, когда ЕС выступил в ее поддержку, - сказал чешский посол. - Однако ни того, ни другого не произошло. На этот раз спор возник из-за денег, и мы не должны были в него вмешиваться".