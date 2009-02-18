Решение КС по «Венко» является победой правительства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает победой правительства решение Конституционного Суда об отказе в рассмотрении дела по представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о незаконности решения Кабинета министров о выходе Украины из соглашения с компанией «Венко» о распределении углеводородов, добытых в шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание правительства.

«Правительство победило в Конституционном Суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что предыдущее правительство подписало соглашение с компанией «Венко» о разработке шельфа Черного моря. «Шельф Черного моря был отдан мошенникам, которые ничего от этого не давали государству, которые по сути дела лишили Украину стратегических запасов природного газа, и наше правительство отменило все решения предыдущего правительства», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила, что соответствующее распоряжение Кабинета министров было приостановлено указом Президента, вследствие чего В.ЮЩЕНКО обратился с представлением в Конституционный Суд.

«В Конституционном Суде лежало конституционное представление Президента, и я с большим удовлетворением сообщаю вам, что 10 февраля 2009 года Конституционный Суд принял позитивное решение, то есть правительство выиграло, и все решения правительства по возвращению шельфа Черного моря государству состоялись», - подчеркнула она.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 года с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года году Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая 2008 года Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

18 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря», и обратился в КС.

17 июля компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по поводу конфликта по СРП.