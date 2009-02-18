Генпрокуратура начала проверку газовых соглашений

Генеральная прокуратура Украины начала проверку по всем поручениям Президента Украины Виктора Ющенко в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающегося газовых соглашений с Россией. Об этом украинскому агентству УНИАН сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна Корнякова.

Согласно решению СНБО Украины от 10 февраля генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины должны в месячный срок провести проверку соблюдения украинскими должностными лицами законодательства при проведении переговоров и заключении с Россией контрактов, касающихся поставок природного газа на Украину и его транзита в Европу. Кроме того, Генпрокуратура и СБУ должны проверить соблюдение порядка подготовки и утверждения директив на газовые переговоры, а также соблюдения директив при проведении этих переговоров. Генеральному прокурору также поручено в течение февраля - апреля провести проверки соблюдения законности по ряду вопросов в сфере добычи и реализации газа на Украине.

"По всем поручениям, которые нам дал президент, мы работаем, и о результатах обязательно сообщим. Ничего скрывать не будем", - сказала Корнякова.

По ее словам, генеральная прокуратура предприняла все необходимые действия для проверки.

Она также от оценок возможных правовых последствий проводимых проверок.

"Давайте сначала мы закончим работу, а потом будем говорить о последствиях", - сказала Корнякова.

Переговоры о поставках в 2009 году российского газа в Украину между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз Украины", находившиеся на завершающей стадии, были внезапно прерваны в конце декабря 2008 года. глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что лично Президент Ющенко отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы в Киев. Переговоры возобновились в январе после того, как почти три недели газ не поступал в Европе транзитом через украинскую территорию, а также в саму Украину. Соглашения были подписаны 19 января в Москве в присутствии премьеров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко.