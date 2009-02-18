Россия намерена теснее координировать политику с ОПЕК

Россия должна теснее координировать политику с Организацией стран-экспортеров нефти и газовым клубом, сказал в среду президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает Интерфакс.

"Мы должны теснее координировать" политику с ОПЕК и крупнейшими экспортерами газа, в том числе в рамках недавно созданной организации, и содействовать формированию единого европейского энергетического пространства, заявил он.

Президент РФ подчеркнул заинтересованность России в улучшении ее участия в энергетическом сотрудничестве. "Естественно - это консолидация усилий производителей и потребителей энергоресурсов, мы должны активизировать наш диалог со странами СНГ и ЕврАзЭС, с Европейским союзом, США, другими ведущими государствами мира", - пояснил Д.Медведев.

Ранее вице-премьер Игорь Сечин говорил, что Россия готовится к мартовской сессии ОПЕК и изучает возможности выкупа в госрезерв 16 миллионов тонн нефти.

Ранее РФ также заявила, что хочет стать постоянным наблюдателем в ОПЕК, но не стремится войти в организацию и координированно снижать добычу.