На Трипольской ТЭС по завершению Евровидения-2017 остановили второй блок

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" ночью 14 мая остановила второй блок Трипольской теплоэлектростанции (Киевская область) по завершению конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщается в отчетности о работе объединенной энергосистемы, которая опубликована на сайте госпредприятия "Энергорынок".

Читайте такжеВ Украине работает только одна из пяти ТЭС на антраците – остальные остановлены для экономии угля на лето

Согласно этой информации, второй блок прекратил свою работу в 2:00 14 мая.

По информации Министерства энергетики и угольной промышленности, по состоянию на 15 мая запасы угля на Трипольской ТЭС составляли 36 тысяч тонн, а суточное потребление топлива в этот день равнялось нулю.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2017 года "Центрэнерго" приостановило работу своих теплоэлектростанций для накопления запасов топлива. 5 апреля была остановлена работа Трипольской ТЭС, все блоки которой работают только на антраците.

12 мая для более надежного энергоснабжения Киевского энергоузла, на время проведения конкурса "Евровидение-2017", компания "Центрэнерго" запустила в работу один из двух корпусов второго блока Трипольской ТЭС.

Справка УНИАН. Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.