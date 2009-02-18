РФ при газовых договоренностях использовала политконфликт

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Россия при заключении газовых контрактов с Украиной «максимально использовала отсутствие единой позиции среди украинских политиков, она играет на противоречиях в украинской власти».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня в Дании во время встречи с министром иностранных дел этой страны Пэром Стигом МЁЛЛЕРОМ, касаясь вопроса украинско-российских отношений в части газовых договоренностей.

В.ЛИТВИН заметил, что он не согласен с необходимостью пересмотра соглашений, достигнутых в этой сфере.

«Нужно вынести из этого уроки, и думать, как жить дальше, а также о том, как наладить сотрудничество в этой сфере между Украиной, Россией и Европой», - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины. Он также выразил уверенность, что «мы обречены на этот диалог и выработку выразительной политики в этом вопросе».

В.ЛИТВИН также заявил, что Украина как никогда нуждается в поддержке европейского сообщества, которой может стать подписание соглашения с Евросоюзом о политической ассоциации и экономической интеграции. Это, по его мнению «дисциплинирует политиков, убережет их от шатания».

П.МЁЛЛЕР выразил надежду, что Украина «будет двигаться по избранному пути в направлении Европы, и однажды станет членом европейского сообщества».

Министр иностранных дел Дании выразил обеспокоенность тем, что сложная ситуация в Украине может привести к свертыванию демократии. Председатель Верховной Рады Украины, в свою очередь, отметил, что «такая потенциальная опасность существует». «Но работающий парламент станет залогом того, что эта опасность не станет реальностью», - заявил В.ЛИТВИН.