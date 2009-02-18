Комитет ВР по нацбезопасности может обратиться в ГПУ

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны не исключают обращения в Генеральную прокуратуру в случае, если премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не предоставит народным депутатам копии украинско-российских газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (фракция Блока Литвина).

По его словам, сегодня Комитет по нацбезопасности на своем заседании уже во второй раз рассмотрел вопрос о влиянии подписанных 19 января газовых соглашений с Российской Федерацией на экономическую безопасность Украины.

Вместе с тем, как отметил С.ГРИНЕВЕЦКИЙ, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО в который раз проигнорировала запросы членов комитета, и до сих пор не предоставила для изучения народными депутатами копии газовых соглашений.

По словам С.ГРИНЕВЕЦКОГО, если народные депутаты так и не получат от премьера эти документы, то они будут использовать свои конституционные возможности для решения этого вопроса, то есть направят в Генпрокуратуру обращение и депутатские запросы.

«Я могу подать депутатский запрос и просить мне предоставить те или иные документы. Как народный депутат имею форму №1 допуска к секретным документам», - отметил С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

В то же время он заметил, что в решении этого вопроса «не хотелось бы доходить до маразма».

Первый заместитель председателя Комитета ВР по нацбезопасности сообщил, что в связи с неполучением копий газовых соглашений на данном этапе народные депутаты приняли к сведению информацию по этому вопросу, полученную от Министерства топлива и энергетики и НАК «Нафтогаз Украины».

Комитет также предложил руководству Минтопэнерго и «Нафтогаза» предоставить сведения о балансе газа, финансовом балансе, а также информацию о добыче украинского газа, в частности, о владельцах отечественных газодобывающих компаний и тех, кто работает на внутреннем рынке газа.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля, отвечая на вопрос председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО относительно ознакомления с газовыми соглашениями, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что эти документы являются конфиденциальными.

По ее словам, российская сторона требует «конфиденциальности, неразглашения». «Мы выполняем это требование», - добавила премьер.

В то же время она отметила, что в том случае, если А.ГРИЦЕНКО имеет доступ к работе с документами в специальном режиме, то правительство готово ему предоставить их.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «Нам там нечего скрывать, контракты успешны для Украины».