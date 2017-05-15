"Укрнафта" получила 71 миллион гривень прибыли против убытка годом ранее

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укнафта" за первый квартал 2017 года получила 71,1 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам первого квартала 2016 года компания задекларировала 510 миллионов гривень чистого убытка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В первом квартале 2017 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 71,1 миллиона гривень, что отражает положительные тенденции в операционной деятельности компании и является следствием снижения уровня рентных ставок на добычу нефти с начала этого года", – сообщили в пресс-службе, добавив, что за отчетный период чистый доход компании вырос в 2,4 раза – до 7,462 миллиарда гривень.

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По информации компании, квартальная добыча нефти и газового конденсата снизилась на 3,9% – до 366 тысяч тонн, а природного газа – на 6%, до 313 миллионов кубометров. При этом компании удалось нарастить производство сжиженного газа на 3,3% – до 34,6 тысячи тонн.

"В первом квартале компании удалось сохранить суточную добычу нефти и конденсата на уровне 4,1 тысячи тонн, что практически соответствует показателям 2016 года… При этом темпы снижения добычи углеводородов замедлились, что обусловлено, в частности, ростом объема капитальных инвестиций", – сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, капитальные вложения в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24% и составили 152 миллионов гривень, поскольку компания инвестировала средства в обновление и ремонт оборудования, например, провела капитальный ремонт скважин.

"Результаты первого квартала обнадеживающие – нам удалось сохранить производство на стабильном уровне и восстановить прибыльность компании. Мы продолжаем модернизацию "Укрнафты", в том числе буровых подразделений, что приведет к росту производительности и снижению затрат", – сказал глава правления компании Марк Роллинс, добавив, что краткосрочные положительные результаты не отменяют необходимости финансового оздоровления компании, а также существенные риски несут в себе проблемы из-за непродления лицензий.

По данным компании, для решения проблемы налоговой задолженности правление "Укрнафты" разработало альтернативный план финансового оздоровления компании и сейчас проводит консультации по практическим аспектам его реализации. Кроме того, компания продолжает принимать меры по взысканию дебиторской задолженности и выполняет все текущие налоговые обязательства (2,7 миллиарда гривень за первый квартал этого года).

"На сегодняшний день Государственная служба геологии и недр Украины не имеет законных оснований отказывать в продлении срока действия лицензий. В марте этого года "Укрнафта" обратилась в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Госгеонедр продлить все 9 лицензий, срок действия которых истекает в текущем году", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года главой "Укрнафты" был назначен Марк Роллинс. За время нахождения в должности он стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов.

По итогам 2016 года компания получила чистый убыток в размере 8,74 миллиарда гривень, тогда как в 2015 году чистый убыток компании составил 5,44 миллиарда гривень. При этом в прошлом году "Укрнафта" стабилизировала суточную добычу нефти и конденсата на уровне 4,2 тысячи тонн.

В сентябре 2016 года Окружной административный суд Киева запретил Госгеонедр приостанавливать действие спецразрешений "Укрнафты" из-за наличия у компании налогового долга по рентной плате за пользование недрами. Несмотря на это, в начале апреля 2017 года "Укрнафта" вынужденно остановила добычу нефти на Заводовском месторождении во Львовской области в связи с отказом Госгеонедр продлить действие соответствующего спецразрешения.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.