Недашковский: Украина получит одно из самых современных и безопасных в мире хранилищ для отработанного ядерного топлива

Специалисты НАЭК "Энергоатом" отметили высокий уровень системы качества промышленного производства и готовность производственных мощностей компании Holtec International (США) к изготовлению оборудования в рамках совместного проекта по сооружению в Украине Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Об этом президент Энергоатома Юрий Недашковский сообщил, подводя итоги проверки готовности производственных мощностей Holtec International, которую осуществила проектная группа Энергоатома по сооружению ЦХОЯТ. Напомним, ЦХОЯТ строится для хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с трех украинских АЭС: Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Запорожская АЭС имеет собственное пристанционное ХОЯТ.

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С 1 по 10 мая группа специалистов Энергоатома во главе с президентом Компании посетила заводы Holtec International, расположенные в США.

Юрий Недашковский отметил, что уровень оснащенности производственных мощностей Holtec International ожидаемо соответствует лидерским позициям этой компании на мировом рынке услуг по обеспечению хранения отработанного ядерного топлива. "Мы очень довольны увиденным. Качество отдельных элементов оборудования, которые уже изготовлены американскими специалистами по нашему заказу, убедительно свидетельствует, что Украина получит одно из самых современных и безопасных в мире хранилищ для отработанного ядерного топлива", ‒ подчеркнул президент Энергоатома.

В рамках рабочего визита на предприятия Holtec International специалисты Энергоатома ознакомились с ходом реализации украинского заказа на заводе в Питтсбурге, где изготавливается оборудование для поставок заказчикам.

На заводе Holtec International в городе Оррвилл проектной группе Энергоатома по сооружению ЦХОЯТ представили специализированное производство, на котором производятся так называемые "корзины", в которых размещаются тепловыделяющие сборки с отработавшим ядерным топливом. Материал "корзин" (промышленное название "Метамик HT") и технология его производства является одним из "ноу-хау" компании Holtec International, что позволило ей занять ведущее место на рынке услуг по обеспечению хранения отработавшего ядерного топлива. Такая "корзина" и цельносварный двустенный контейнер из нержавеющей стали, в который она укладывается, обеспечивают необходимую изоляцию отработавшего топлива от окружающей среды, и вместе с радиационно-защитным контейнером обеспечивает ядерную и радиационную безопасность при хранении отработавшего ядерного топлива на многие десятки лет.

Завод в городе Камдене, где также находились украинские специалисты, является новосозданным производством с современным металлообрабатывающим оборудованием, связанным в автоматизированные технологические цепочки, на котором будут производиться защитные контейнеры для хранения ОЯТ.



Группе Энергоатома была предоставлена ​​исчерпывающая информация о системе качества, которая применяется Holtec International на производственных мощностях. Указанная система соответствует международным стандартам ISO, а также специальным требованиям, установленным Энергоатомом для оборудования, важного для безопасности. Система качества Holtec International позволяет непрерывно отслеживать и задокументировать весь процесс изготовления любого изделия от заказа исходного материала до отгрузки изделия заказчику. Компания имеет квалифицированный персонал, как на уровне технологов, так и рабочих, который имеет необходимый опыт в изготовлении и проверке показателей качества оборудования, подобного тому, которое будет поставляться по заказу Энергоатома для проекта ЦХОЯТ.

Как известно, Holtec International является многопрофильной компанией, которая производит оборудование как для АЭС, так и для тепловых станций на традиционном топливе. Основным направлением деятельности компании является разработка и поставка технологий и оборудования для хранения отработавшего ядерного топлива промышленных атомных реакторов. В этой сфере компания является признанным лидером. На рынке США, связанном с обеспечением хранения отработавшего топлива, компания Holtec International занимает более 50% объемов рынка, реализует также много проектов, связанных с хранением ОЯТ, в других странах, в частности в Украине.

Согласно контракту, заключенному с Энергоатомом, для ЦХОЯТ Holtec International будет поставлять специальное технологическое оборудование для обращения с отработанным ядерным топливом по технологии, предусмотренной в проекте строительства ЦХОЯТ, которая также разработана Holtec International. Прежде всего, это контейнеры для хранения и перевозки отработанного ядерного топлива, а также вспомогательное оборудование для обращения с такими контейнерами, вес которых составляет 150 - 170 тонн.

Фото отдельных элементов оборудования для ЦХОЯТ, которые уже изготовлены на предприятиях Holtec International:

Справка. Из-за отсутствия собственного хранилища, Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на территории России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между Энергоатомом и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

12 октября 2016 года Кабмин выделил земельные участки общей площадью 45,2 гектара в зоне отчуждения (Киевская обл.) под строительство ЦХОЯТ.

3 ноября 2016 года Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины одобрила заключение государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности относительно Предварительного отчета по анализу безопасности ЦХОЯТ.

Контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены, как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

Holtec International поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения отработавшего ядерного топлива; дальнейшее производство этих систем хранения отработавшего топлива будет происходить в Украине. Меморандум, подписанный в 2015 году между Энергоатомом, Holtec International и харьковским ОАО "Турбоатом", предусматривает передачу последнему технологии Holtec по производству контейнеров для хранения ОЯТ системы HI-STORM. В документе указано, что возможная стоимость услуг "Турбоатома" для компании Holtec может достичь 200 миллионов долларов в течение следующих 10 лет, включая около 60 миллионов долларов стоимости оборудования для проекта ЦХОЯТ.