Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть на мировых рынках в среду снизились на фоне продолжающегося падения спроса на сырье в США и увеличения вследствие этого национальных сырьевых запасов, сообщает агентство Рейтер.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 1,48 доллара - до 39,55 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,31 доллара - до 34,62 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil на нью-йоркской бирже также снизилась - на 1,13 доллара - до отметки 37,41 доллара, отмечает агентство.