ЕС считает проект "Северный поток" приоритетным

Евросоюз рассматривает газопровод "Северный поток" в качестве одного из приоритетных для ЕС проектов в области энергетики. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Ферран Таррадельяс Эспуни в опубликованном сегодня интервью газете "Коммерсант".

"В отношении газопровода "Северный поток" наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему считаем его одним из приоритетных для ЕС проектов в области энергетики, что отражено в нескольких программных документах Еврокомиссии", - отметил Ферран Таррадельяс Эспуни. "Но мы поддерживаем этот проект только при условии, что будут соблюдены все экологические требования, - уточнил он. - Экосфера Балтийского моря - очень хрупкая вещь, к которой надо подходить с осторожностью, и Еврокомиссия от этого принципа не отступится".

Относительно газопровода "Южный поток" официальный представитель ЕС сказал, что Евросоюз "не против этого проекта". "Если страны и компании хотят в нем участвовать - пожалуйста. Но "Южный поток" не является для нас приоритетом, для нас куда важнее проект Nabucco", - отметил он.

"Прежде всего проект Nabucco не направлен против России. Речь идет в лучшем случае о дополнительных 31 млрд кубометров газа в год, так что российский газ мы по-прежнему будем закупать в существенных объемах. Но Nabucco дает возможность диверсифицировать источники поставок, в то время как "Южный поток" приводит нас опять к тому же российскому газу", - сказал Ферран Таррадельяс Эспуни.

Между тем, в начале февраля вице-премьер Чехии, председательствующей в ЕС, Александр Вондра выразил мнение, что "необходима диверсификация источников, максимальное количество маршрутов: "Северный поток", "Южный поток" и Nabucco. "Невозможно гарантировать диверсификацию, если страны ЕС не будут обладать выбором из двух поставщиков", - подчеркнул он. По его мнению, Евросоюзу необходимо "направить производителям сигнал", чтобы развеять сомнения в необходимости участия в строительстве газопроводов.

Италия намерена добиваться включения "Южного потока" в приоритетные проекты общеевропейской политики по энергетической безопасности, сообщил в понедельник министр иностранных дел Италии Франко Фраттини на пресс-конференции по завершении 10-го заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое состоялось с участием вице-премьера - министра финансов РФ Алексея Кудрина.