Газовый кризис не повлиял на цену газа в Европе

Европейская комиссия констатирует, что газовый кризис не повлиял на цену газа на европейском рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила представитель Генерального директората Еврокомиссии по вопросам энергетики и транспорта Кристин БЕРГ 18 февраля на слушаниях “Энергетическая безопасность для Европы”, организованных группой социалистических партий Европарламента.

“Это был первый кризис, который не повлиял на цену энергоносителей, то есть газа”, - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что это объясняется незначительными объемами свопового рынка торговли газом в Европе по сравнению с рынком долгосрочных контрактов.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2009 года из-за нерешенности вопроса поставок российского газа в Украину и цены на него, Россия прекращала поставки газа в Европу почти на две недели – с 7 по 20 января.