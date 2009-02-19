В Украине планируют построить две ветроэлектростанции

В Украине – в Крыму и Николаевской области - планируется построить электростанции, производящие электроэнергию на основе использования ветра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства по рассмотрению инвестиционных проектов в области энергосбережения.

«Вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, это возобновляемые источники энергии, направление – ветроэлектростанции. Мы рассмотрим актуальные подходы к строительству таких электростанций, а также конкретные проекты, которые уже предлагается реализовать в Автономной Республике Крым и Николаевской области», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.