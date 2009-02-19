Фракция ПР предлагает заслушать «Нафтогаз»

Фракция Партии регионов требует заслушать в Верховной Раде представителей НАК «Нафтогаз Украины» о причинах отключения ряда регионов от теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что странной является ситуация, когда народные депутаты вообще не затрагивают эту тему в сессионном зале.

«Целые города, целые регионы отключаются от теплообеспечения», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он добавил, что если в мороз отключаются территории от теплоснабжения, и при этом коммунальные службы не успеют слить воду из трубопроводов, то подключить тепло можно будет при условии 20 градусов тепла.

«Поэтому мы предлагаем пригласить сюда представителей «Нафтогаза», которые отвечают за эти направления, чтобы они дали информацию, почему впервые за все годы существования нашего государства идет отключение теплообеспечения, и это делается в период, когда наступает грипп», - сказал он.

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что на Согласительном совете была достигнута договоренность, что инициаторы такого предложения должны подготовить соответствующий проект постановления, который будет принят.