Нафтогаз предупредил Газпром

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» заявляет о возможном ухудшении ситуации относительно расчетов с ОАО «Газпром» в результате катастрофического роста задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) перед предприятиями "Нафтогаза".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что общая задолженность предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 4,567 млрд. грн. и продолжает расти. Свыше 1,127 млрд. грн. задолжала компании за 2008-09 гг. АЭК «Киевэнерго» (расчеты за теплоснабжение населению с 01.11.2008 г. - 0%).

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» разработан и передан на утверждение правительства сбалансированный финансовый план компании. В нем предусмотрены средства, необходимые для приобретения газа для закачивания в подземные газохранилища.

Накопление предприятиями ТКЭ задолженности за природный газ может значительно осложнить выполнение финансового плана компании; обеспечение следующих отопительных сезонов; обеспечение своевременных и полных расчетов с ОАО «Газпром»; уплату налогов и таможенных сборов; оплату транспортных услуг областными предприятиями по газоснабжению, что, в свою очередь, приведет к неуплате заработной платы работникам этих предприятий, отмечают в пресс-центре.

Согласно сообщению, соответствующие подразделения НАК «Нафтогаз Украины» начали работу по взысканию долгов за тепло с коммунальных предприятий всеми возможными правовыми средствами. В то же время, компанией, вместе с правительством, готовятся изменения в законодательство, которые должны облегчить работу по взысканию долгов с предприятий ТКЭ.

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