Суд отклонил жалобу "Газпрома" по выплате Украине 172 миллиардов штрафа

Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста "Газпром" на решение Антимонопольного комитета о взыскании штрафа с российской компании в размере 171,932 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

"Сегодня Высший хозяйственный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПАО "Газпром" на решение хозяйственного суда Киева от 05.12.2016 г. и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 22.02.2017 г., которыми было присуждено взыскать с компании "Газпром" в бюджет штраф и пеню в размере 171,932 миллиарда гривень", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф на около 86 миллиардов гривень (порядка 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Решение было принято в рамках исполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, который был отклонен.

Поскольку штраф так и не был уплачен, АМКУ позднее подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой был равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушения антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции послужило поводом для "Газпрома" подать кассацию.