Отключение теплоснабжения в регионах - провокация - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает неадекватными и провокационными действия ДК «Газ Украины» и ряда облгазов по отключению теплоснабжения в отдельных регионах.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя ситуацию, которая сложилась в некоторых регионах с теплообепечением.

Н.ТОМЕНКО считает, что Кабинет министров должен безотлагательно отреагировать на подобные действия ДК «Газ Украины» и облгазов, поскольку является недопустимым отключение объектов теплоснабжения в областных центрах Украины.

Кроме того, по словам заместителя председателя ВР, неадекватным является тот факт, что через систему посредников предприятиям реального сектора экономики за прошлый месяц установлены необоснованные цены на газ. «В сегодняшних условиях это просто провокационные действия, и этот вопрос должно безотлагательно рассмотреть правительство», - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО назвал дельным предложение о заслушивании этого вопроса в Верховной Раде. При этом заместитель председателя ВР предположил, что представители ряда политических сил и некоторые представители местных органов исполнительной власти “с радостью воспользуются этой ситуацией для нагнетания протестных настроений среди населения”.