Еврокомиссия пока не знает, что ответить Тимошенко

Еврокомиссия пока не знает, что ответить Украине на просьбу оценить газовые соглашения с Россией.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Сейчас продолжаются внутренние размышления в Еврокомиссии. И, насколько мне известно, сам Президент Еврокомиссии пока не определился с ответом”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, Комиссия не имеет и соответствующего опыта для оценки такого рода контрактов.

“Мы не имеем референтных цен, поскольку не знаем даже содержания соглашений, которые заключаются европейскими компаниями с поставщиками газа”, - сказал он.

В то же время, на вопрос о том, значит ли это, что внутренние дискуссии в Комиссии продолжаются на тему формы отказа Украине, представитель Еврокомиссии ответил отрицательно.

“Мы имеем определенные политические обязательства перед Украиной”, - сказал он.

“Но мы пока не можем сказать, можем ли мы таким образом вмешиваться в ситуацию”, - добавил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО передала представителю Еврокомиссии Жозэ Мануэлю Пинту ТЕЙШЕЙРУ обращение к Еврокомиссии с просьбой дать экспертную оценку газовым контрактам, подписанным НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 19 января этого года.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что о возможности проведения такой экспертизы она говорила 7 февраля в Мюнхене с Президентом Еврокомиссии Жозэ БАРРОЗУ. Премьер-министр отметила, что у нее нет сомнений в качестве подписанных документов, однако, учитывая, что качество документов активно критикуется в Украине, «нужно дать возможность перепроверить эти документы».