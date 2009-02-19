ЕК: тариф на транспортировку газа должен учитывать расходы

В Еврокомиссии отмечают, что цена тарифа на транспортировку газа должна устанавливаться, исходя из уровня расходов.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии, комментируя заявления представителей Украины о том, что цена на транзит российского газа Украиной соответствует средним европейским ценам.

«Нужно четко понимать, что входит в «корзину», по которой формируется цена транзита. Мы считаем, что в корзину должны входить реальные расходы, а не просто средние цены на транзит в Европе», - сказал собеседник агентства.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что по просьбе украинской стороны предоставлял соответствующую информацию о том, каким образом, по убеждению Комиссии, должны формироваться цены на транзит газа.