Бело-Русский двуглавый орел "отключил" Прибалтику от украинской электроэнергии?

Главы МИДов Литвы, Беларуси и Украины на прошлой неделе в Вильнюсе договорились подписать соглашение о транзитных поставках украинской электроэнергии в Литву до 2010 года. Однако, несмотря на существование этих, а также ряда других договоренностей, причем на более высоком уровне, перспективы транзита, как, впрочем, и возобновление украинского экспорта в Беларусь, выглядят более чем туманно.

В поисках площадок сбыта

Как известно, в 2010 году в рамках взятых на себя обязательств при вступлении в ЕС Литва планирует полностью «потушить» Игналинскую АЭС. Выведение из эксплуатации этой станции, которая даже после остановки первого реактора обеспечивает до 70% потребностей страны в электроэнергии, приведет к ощутимому энергодефициту в стране, по крайней мере, на 3-4 года. На этом фоне вполне естественны и понятны попытки Украины, которая, начиная с 2007 года, планомерно одно за другим теряет экспортных контрагентов, закрепиться на данном рынке. Особенно остро проблема поиска новых площадок сбыта для Украины встала в текущем году после потери молдавского рынка и резкого падения энергопотребления внутри страны. И если второй фактор является временным, то отказ Молдовы, потреблявшей до 38% нашего экспорта, от услуг украинских энергетиков является системным провалом, требующим скорейшего восполнения.

О своей готовности поставлять электроэнергию в Литву Киев отчетливо заговорил еще в феврале прошлого года. В декабре к этой теме обратился Виктор Ющенко, который заявил, что Украина располагает достаточными мощностями для электропоставок в Литву и страны Балтии в целом. Параллельно вопросы возобновления экспортных поставок и предоставления транзитного коридора на Литву поднимались на переговорах с Беларусью. Сначала на межправительственном, а потом и на президентском уровнях были достигнуты принципиальные договоренности и Украина получила ряд положительных сигналов.

В частности, в ходе январских переговоров президентов двух стран в Чернигове Александра Лукашенко высказал заинтересованность в возобновлении импорта украинской электроэнергиив Беларусь, а также предоставлении Киеву возможностей транзита на Литву.

Особое мнение белорусских партнеров

Однако, если на высшем уровне стремления Украины нашли почти идеальное понимание руководства Беларуси, то на уровне хозяйствующих субъектов переговорный процесс начал пробуксовывать и похоже постепенно заходит в тупик.

Еще накануне визита Лукашенко в Чернигов на уровне профильных министерств Украины и Беларуси состоялись переговоры, которые выявили особое мнение белорусских партнеров по позициям будущего контракта. В частности, предложение Украины о годовом объеме экспорта в 3 млрд. кВт/ч было нивелировано к 1 млрд. кВт/ч, а ценовые параметры были сведены в диапазон стоимости импортных поставок из России («Укринтерэнерго» предложило закупать украинскую электроэнергию по цене 45 долл. МВт/ч, «Белэнерго» - за 43,5 за МВт/ч). Более того, белорусы предложили производить расчеты с украинским контрагентом в белорусских рублях или же в гривне. При этом оплату предлагалось увязать с курсом национальных валют к доллару на момент подписания контракта. Ценовые разногласия у сторон возникли и в вопросах транзита в Литву: против украинского предложения 5 долл. за МВт было выставлены 7 долл. На первый взгляд в действиях белорусской стороны просматривается вполне стройная коммерческая логика, однако при ближайшем рассмотрении чистота экономических мотивов наших северных соседей вызывает определенные сомнения. И тому есть ряд объяснений.

На арену вышел "двуглавый"

Потеряв из-за временных технических трудностей летом 2007 года экспортный рынок Беларуси, Украина обеспечила тотальное закрепление на нем «Интер РАО ЕЭС» (Россия). Следствием стало плотное сближение белорусского госоператора «Белэнерго» с российским экспортером, вплоть до кадровых «проникновений». Более того, и это во многом объясняет нынешнее поведение белорусских партнеров в вопросах предоставления транзитного коридора, в прошлом году «Интер РАО ЕЭС» создало в Литве свою дочернюю структуры, которая на сегодня занимается поставками электроэнергии в этой стране, закупая ее у «Белэнерго». Вполне понятно, что при таком раскладе Украина со своим стремлением прорваться на перспективный рынок, мягко говоря, третий лишний.

Это также вполне объясняет дальнейшее дрейфование предложений «Белэнерго» по транзитному контракту в сторону абсурдности. Так, по словам первого замминистра топлива и энергетики Украины Олега Бугаева, на данном этапе белорусская сторона предлагает заключить транзитный контракт по принципу «поставляй или плати», который предусматривает оплату мощности даже в случае отсутствия реальных поставок.

«В энергетике такие контракты в принципе невозможны. Потому что электроэнергия - это не тот товар, который зависит от одной стороны, это - высокотехнологический бизнес. Это не нефть, и даже не газ», - возмущается замминистра.

Более того, на последних переговорах, проходивших в Минске 2-3 февраля, «Белэнерго» заявило о готовности закупать нашу электроэнергию уже по цене 40 долл. за МВт/ч. При этом вместо договора на транзит украинской стороне предложено заключить два контракта: один на продажу украинской электроэнергии «Белэнерго», другой на покупку белорусской электроэнергии для поставок в Литву. А к последней цене предлагается суммировать стоимость услуг «Белэнерго» по передаче электроэнергии.

«Они просто-напросто не хотят пускать нас туда, поскольку там более привлекательный рынок. Они хотят брать у нас и россиян и перепродавать», - вполне обоснованно заключает О.Бугаев.

На упомянутой выше встрече глав МИДов в Вильнюсе белорусы открыто заявили, что готовы осуществлять экспортные поставки в Литву и в доказательство своей возможности сообщили о наращивании установленной мощности своей генерации в 2009 году на 230 МВт и на 650 МВт в 2010 году. Украинской стороне же был дан вполне прозрачный намек, мол, включение линий 330 кВ «Чернигов – Гомель» и «Чернобыльская АЭС – Мозырь» (выходы, связывающие белорусскую и украинскую энергосистемы) приведет к увеличению потерь в энергосистеме Беларуси на 0,35%. Маски сброшены…

Надежда умирает последней

Впрочем, украинская сторона не теряет надежды на выход в страны Балтии. В ходе вильнюсских встреч Украина предложила Литве заключить уже в этом году контракт на поставку 20 МВт.

«Мы предложили начать с малого - 20 МВт. Таким образом мы хотим показать что есть дорога. И в случае возникновения проблем во взаимоотношениях с Россией или в случае каких-то крупных аварий, то у Литвы будет «второе окошко», - отметил О. Бугаев. При этом, по его словам, Украина надеется, что смена руководства министерства энергетики Литвы положительно скажется на сотрудничестве двух стран в энергетической сфере. При этом надо учесть, что технически Украина может обеспечить экспорт в направлении Беларусь-Литва 6 млрд. кВт/ч по двум линиям мощностью 330 кВ. В Литву Украина готова поставлять 4 млрд кВт/ч.

Оптимизм Минтопэнерго разделяют и эксперты. Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумовка Владимир Сапрыкин считает, что «этот вопрос решится, поскольку получать российскую электроэнергию страны Балтии не собираются. В этих странах существует обоснованная аллергия на поставки российских энергоносителей. И еще на большее увеличение зависимости от российских энергоносителей они не пойдут».

Согласна с ним и директор компании «ТрансЭнергоКонсалтинг» Светлана Голикова. По ее словам, в случае блокирования Беларусью украинского транзита Киев может апеллировать к Транзитному соглашению, подписанному двумя странами в рамках СНГ еще в 1991 году

«Если будет договор между Украиной и Литвой (на экспорт электроэнергии), то по Транзитному соглашению Беларусь обязана будет передать украинскую электроэнергию в Литву при согласовании маршрута. Однако, конечно, следует учитывать то, какой будет ставка транзита, предложенная белорусской стороной», - подчеркивает эксперт.

То есть, Украина не должна терять надежду перескочить очередную «подножку» северного соседа. Электрический треугольник с «триколором» во главе рано или поздно разорвется. И прибалтийский менталитет сыграет в этом не последнюю скрипку. При этом вспоминаются призывы европейских властей диверсифицировать потоки энергоносителей. И так хочется верить, что и в нынешней ситуации наша страна если даже не выйдет победителем, то хотя бы докажет свою состоятельность…

Вячеслав Ржеутский (УНИАН)