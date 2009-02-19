Греция намерена покупать газ в Азербайджане, но не в ущерб совместным энергетическим проектам с Россией.

Об этом 18 февраля в Афинах после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ заявил премьер-министр Греции Костас КАРАМАНЛИС, сообщает ИА "Туран".

"Находящиеся в развитии переговоры Греции с Азербайджаном не означают какого-либо изменения стратегии в политике, которой мы следуем", - сказал К.КАРАМАНЛИС в ответ на вопрос журналиста, не намерена ли Греция менять подход к энергетическому сотрудничеству с Россией.

"Поставки природного газа из Азербайджана на двустороннем уровне в рамках соглашения, к которому мы стремимся, или на многостороннем уровне, через планируемый газопровод, который соединит Турцию, Грецию и Италию (TGI), всегда были в центре нашей политики. Естественно, что с господином Алиевым мы обсуждали эти конкретные темы и в особенности, продвижение планов по TGI", - подчеркнул К.КАРАМАНЛИС.

Расценив отношения с Россией как "великолепные", премьер Греции, имея в виду проекты газопровода "Южный поток" и нефтепровода Бургас-Александруполис, отметил: "Мы на основе составленного плана продвигаемся к реализации двух крупнейших проектов, которые также будут способствовать диверсификации источников энергии и маршрутов импорта нефти и газа в Европу".

Вместе с тем, Караманлис также подчеркнул, что Греция намерена покупать газ в Азербайджане: "Греция будет первой страной Европы, которая будет импортировать природный газ непосредственно из Азербайджана по газопроводу TGI". Однако глава греческого правительства не уточнил, в каких объемах планируется покупать азербайджанский газ.

Справка УНИАН. Согласно проекту, газопровод TGI соединит Турцию с Западной Европой и станет одним из пяти основных путей транспортировки газа в Евросоюз.