Предприятия ТКЭ задолжали за газ почти 1,9 млрд. грн.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства призывает предприятия теплокоммунэнерго и население как можно быстрее ликвидировать долги за потребленный газ и услуги по предоставлению тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день с начала года предприятия ТКЭ должны за газ почти 1,9 млрд. грн. В частности, по регионам долг Харьковской области составил 250 млн. грн., Донецкой – 310 млн. грн., Днепропетровской – 237 млн. грн., Запорожской – 107 млн. грн., долг Киева превысил 1 млрд. грн.

«Последствием такого состояния по расчетам за газ может быть вопрос экономической и энергетической независимости Украины», - сказал А.КУЧЕРЕНКО, напомнив, что средства, полученные за потребленный газ НАК «Нафтогаз Украины» должен использовать для расчета за газ, покупаемый в России.

Кроме того, министр призвал население активизировать покрытие долгов за оказанные услуги по предоставлению тепла и горячей воды, поскольку в последнее время долг населения начал значительно увеличиваться. К примеру, по АРК уровень оплаты за тепловую энергию населением составляет 42%, бюджетными организациями – 56%. В 2009 году за поставку газа насчитано 87 млн., уплачено в текущем году лишь 18 млн. «Таким образом, уровень оплаты за газ составил 21%», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

По данным министра, по городу Ивано-Франковск эти цифры составляют 30 млн. грн. и 9 млн. грн., соответственно. «Не смотря на то, что у них достаточный уровень тарифов, но ослабление платежной дисциплины привели к тому, что там есть проблемы с теплом.

В проблемах с поставкой тепла в Киеве А.КУЧЕРЕНКО обвинил компанию «Киевэнерго». При этом А.КУЧЕРЕНКО отметил, что в проблемах с предоставлением услуг теплоснабжения есть вина и правительства, в частности, из-за не возмещения разницы тарифов.

«Но когда идет спекуляция из регионов, что именно из-за этой разницы тарифов возникает проблема, то я могу сказать, что она в общем объеме долга составляет 10-15% не больше. Главная проблема в том, что и бюджетные организации не платят… Вторая проблема… я с большой обеспокоенностью констатирую, что население решило поэкспериментировать. Что будет, если мы не будем платить… Это как дети маленькие, они когда проверяют родителей, они вот так прощупывают – а если я так сделаю, или по-другому, как родители отреагируют. Я так хочу сказать - хотим поэкспериментировать – получаем вместе с вами большую проблему», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Он призвал население оплатить долги, а также отметил, что быстрого и легкого списания долгов, как это делалось в прежние годы, не будет, поскольку практика показывает, что в тех регионах, где долги за потребленный газ были списаны в прошлом году, долг в текущем году увеличился практически в два раза. А.КУЧЕРЕНКО отметил, что реструктуризация долга будет происходить лишь при условии, что предприятия ТКЭ убедят правительство в том, что текущий год они смогут проработать без убытков.

«Если они не способны этого сделать, то я буду первым апологетом принятия закона об национализации. Ну, зачем им прощать, если они (предприятия ТКЭ) не способны», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Он сообщил, что буквально вчера получил от ассоциации городов Украины письмо с просьбой немедленно разработать и внести на рассмотрение ВР законопроект, в котором была бы предусмотрена имущественная ответственность должников за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

«Обращаю ваше внимание на то, что если мэры городов обращаются с таким предложением, то, в конце концов, они уже чувствуют ту опасность, связанную с падением платежей за оказанные услуги. Он также сообщил, что и ряд депутатов обратились в Министерство с просьбой дать оценку законопроекту о порядке изъятия объектов сферы теплопоставок, которые находятся в коммунальной или частной собственности, в государственную собственность. «То есть, речь идет о национализации предприятий ТКЭ», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.