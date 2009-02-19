Украина сократила добычу нефти и газового конденсата

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,9%, или на 25,6 тыс. тонн, по сравнению с январем 2008 года, до 347,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В том числе предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в январе сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 5,2%, или на 17,7 тыс. тонн, по сравнению с январем 2008 года, до 320,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В том числе предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или на 130,5 тыс. тонн, – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».