Украина увеличила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе текущего года увеличили добычу природного газа на 6,4%, или 0,117 млрд. куб. м, по сравнению с январем 2008 года, – до 1,930 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в частности, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе увеличили объем добычи газа на 5,2% по сравнению с январем 2008 года – до 1,761 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 1,2%, или 0,244 млрд. куб. м, по сравнению с 2007 годом, – о 21 млрд. 13,8 млн. куб. м, в частности, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” сократили объем добычи на 0,1% – до 19 млрд. 209,9 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».