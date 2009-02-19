Большинство украинцев считают неприемлемой продажу ГТС

Большинство украинцев (67%) высказываются против продажи Украиной части прав на отечественную газотранспортную систему или заключение договора о совместном управлении ею.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики с 30 января по 5 февраля 2009 года.

Только 12% поддержали бы продажу части газотранспортной системы или заключение договора о совместном управлении ею на выгодных для Украины условиях.

В ходе опроса респондентов попросили оценить газовый конфликт, который имел место между Украиной и Россией в январе 2009 года. В своих ответах подавляющее большинство опрошенных граждан Украины однозначно указали на политические причины конфликта (66%), в то время как экономическим спором его считают всего 21%.

Всего по месту жительства опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ±2,5%.