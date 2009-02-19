«Турбоатом» увеличил прибыль

ОАО «Турбоатом» (Харьков) в 2008 году увеличило чистую прибыль в 4,1 раза до 145,383 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.

Об этом говорится в квартальном отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 29,5% - до 433,069 млн. грн., валовую прибыль на 15% - до 121,468 млн. грн.

В 2007 году ОАО «Турбоатом» увеличило чистую прибыль на 57%, или 12 млн. 666,4 тыс. грн., по сравнению с 2006 годом – до 34 млн. 872 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.