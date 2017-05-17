"Укрнафта" направила в Фискальную службу новый план финансового оздоровления компании

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" направила в Государственную фискальную службу новый план финансового оздоровления компании, согласно которому будет полностью рассчитываться по текущим налоговым обязательствам, но при этом, выплаты по исторической налоговой задолженности (более 13 миллиардов гривень) будут рассрочены на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Председатель Правления "Укрнафты" Марк Роллинс по поручению Наблюдательного совета направил в Государственную фискальную службу Украины новые предложения по финансовому оздоровлению компании путем досудебной санации", - сообщили в пресс-службе, добавив, что этот план предусматривает погашение налогового долга исключительно за счет поступлений от операционной деятельности.

Согласно предложенному плану, налоговый долг (по всем общегосударственным налогам и сборам) будет рассрочен и подлежит уплате в течение 3 лет с даты вступления в законную силу определения суда об утверждении плана досудебной санации. При этом компания будет рассчитываться по налоговым обязательствам, включенным в план досудебной санации, и текущим обязательствам в период действия плана.

"В соответствии с графиком погашения налогового долга, половина долга должна быть выплачена до конца 2018 года, остаток будет выплачиваться в течение следующих 2 лет", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что компания инициирует рассмотрение вопроса о списании налогового долга в части штрафных санкций и пени, учитывая длительное существование проблемы задолженности перед "Укрнафтой" госхолдинга "Нафтогаз Украины" за 2 миллиарда кубометров газа, который был добыт в 2006 году.

"Необходимым условием проведения финансового оздоровления является также продление Государственной службой геологии и недр Украины всех действующих лицензий "Укрнафты" в соответствии с законодательством", - отметили в компании.

По информации пресс-службы, "Укрнафта" рассчитывает на согласование этого плана, поскольку Фискальной службе принадлежит более 50% кредиторской задолженности предприятия и без ее согласия процедуру досудебной санации реализовать невозможно.

"Вопрос реструктуризации налогового долга компании не может быть решен без активного участия Государственной фискальной службы. Промедление с поиском конструктивного решения лишь усугубляет и без того непростое финансовое положение общества", – отметил Роллинс.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз" опубликовал аудированную отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней госхолдинг признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа.

Из-за отказа "Нафтогаза" погашать долг перед "Укрнафтой" за этот газ и сорванных аукционов по продаже нефти у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов. Согласно отчету компании за 2016 год, налоговый долг по состоянию на конец прошлого года составлял 13,2 миллиарда гривень.

В июле 2015 года акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса, который неоднократно подчеркивал, что компания сможет погасить долги по налогам при условии, что "Нафтогаз" начнет погашать свои долги перед компанией.

В мае 2014 года вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Киева от 20 января 2011 года, согласно которому "Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" обязаны не препятствовать осуществлению права собственности на 2 миллиарда кубометров газа, а также отобрать из подземных хранилищ и передать этот газ "Укрнафте". В июне 2016 года Государственная исполнительная служба провела изъятие 2 миллиарда кубометров газа.

В конце января 2017 года Высший административный суд Украины подтвердил обоснованность решения Окружного административного суда Киева, обязывающего ГФС принять 2 миллиарда кубометров. В начале марта в компании сообщили, что Фискальная служба не выполняла это решение суда и продолжала безосновательно начислять штрафные санкции.

При этом в первом квартале 2017 года компания выплатила 2,7 миллиарда гривень налоговых платежей, что на 966 миллионов гривень больше показателя за аналогичный период прошлого года. В настоящее время "Укрнафта" выполняет налоговые обязательства в полном объеме.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.