Парубий подписал закон о создании конкурентного рынка электроэнергии

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Читайте такжеВ Украине еще на месяц продлили чрезвычайное положение в энергетике

Как сообщается на сайте парламента, Парубий подписал закон и направил его на подпись президенту сегодня, 17 мая.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада не поддержала три проекта постановления об отмене решения относительно принятия закона о рынке электрической энергии Украины.

Ни один из этих проектов постановления не набрал необходимый минимум в 226 голосов: за первый проголосовали всего 53 народных депутата из 368, зарегистрированных в сессионном зале, за второй - 43 из 368, а за третий - 42 из 368.

13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла закон "О рынке электрической энергии" Принятие этого закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 миллионов евро.

Документ соответствует требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго".